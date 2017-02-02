16:38 02 февраля 2017 3

На уроке физкультуры девочка получила компрессионный перелом позвоночника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дедушка 10-летней екатеринбурженки написал прокурору Кировского района жалобу, в котором обвиняет сотрудников полиции в бездействии в проверке инцидента, в результате чего девочка в школе № 165 получила компрессионный перелом позвоночника.

Инцидент произошел еще 26 декабря 2016 года на уроке физкультуры. На 10-летнюю Катю С. сзади, играя, запрыгнул ее одноклассник Кирилл Л. Девочка упала, ей стало трудно дышать.

«Нам позвонили из школы и сообщили о случившемся. Мама Катюши не смогла вырваться с работы, поэтому в школу приехала я, — рассказала „URA.RU“ бабушка девочки Светлана Глинских. — Внучка сидела в классе и плакала, а школьного врача на месте не оказалось. Я ее положила, опасаясь, что при травме спины нельзя сидеть».

На скорой помощи Катю привезли в 9-ю детскую больницу. Врачу установили, что у девочки «компрессионный перелом 1, 2, 3, 5, 6 и 9 грудных позвонков 1-2 степени».

После трех недель в больнице девочку выписали домой, но так как ходить она не может, школу не посещает — ребенка перевели на домашнее обучение.

«В больнице нам расписали лечение на полтора года вперед. Внучка носит корсет, ей нельзя сидеть, нельзя наклоняться, лежать на боку — только на спине или животе, — продолжает Светлана Глинских. — Свой одиннадцатый день рождения 29 января она также у нас справляла лежа».

Кате предстоит лечиться полтора года Фото: Светлана Глинских

Заявление в полицию было подано на следующий день, 27 декабря.

«Заявление передали старшему инспектору отдела по делам несовершеннолетних ОП № 3 Татьяне Левиной. Мама Кати побывала у Левиной, а та ей прямо сказала, что родители за поступки своих детей ответственности не несут. Очень странно было такое услышать от работницы полиции, — говорит Светлана Глинских. — С тех пор тишина, столько времени прошло, но мы не знаем, что с проверкой, мы не видели и не слышали учителя физкультуры. Единственный человек, который неравнодушен к нашему ребенку — это ее учительница — Клара Алексеевна, она всячески поддерживает Катю, навещает ее, проводит с ней занятия».

Родители девочки обратились за помощью к адвокату. Уже подготовлено и отправлено заявление в прокуратуру, кроме того, готовится иск в суд к министерству образования, так как школа в данном случае не самостоятельная структура, и к родителям мальчика.

В УМВД Екатеринбурга так прокомментировали ситуацию:

«27 декабря 2016 года в отдел полиции № 3 поступило сообщение о получении травмы несовершеннолетней в школе на территории Кировского района г. Екатеринбурга. По данной информации сотрудниками службы по делам несовершеннолетних была организована проверка. Был установлен и опрошен второй участник инцидента — одноклассник пострадавшей. В настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинского освидетельствования, после получения которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Проверка по данному материалу проводится с соблюдением процессуальных сроков и требований законодательства».

В прокуратуре приняли заявление, и оказалось, что они не знали об этом инциденте. По закону о подобном ЧП школа и полиция в течение суток обязаны поставить в известность прокуратуру. Но по неизвестной причине это сделано не было.