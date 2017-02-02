16:59 02 февраля 2017 0

Новый лимитированный проездной действует уже на пяти маршрутах Фото: администрация Перми

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Татьяна Марголина снова обратилась к главе Перми с просьбой отменить ограничение поездок при использовании электронного проездного.

Омбудсмен отправляла мэру Дмитрию Самойлову письмо по поводу планов власти ограничить электронный проездной 90 поездками. Чиновница отметила, что городские власти не изучили заранее вопрос о том, сколько поездок в среднем совершают пермяки, и не провели общественных слушаний или хотя бы соцопросов. «Это привело к тому, что студенты и пенсионеры стали жаловаться: многим не нужны 90 поездок в месяц, а стоимость проездного составляет 1080 рублей, неиспользованные деньги не переходят на следующий месяц», — считает Татьяна Марголина.

Ответ из мэрии уполномоченному пришел, но он ее не устроил. Она посчитала его формальным и не содержащим информации по существу. Татьяна Марголина повторно обратилась с ходатайством в адрес главы города и просит рассмотреть возможность отмены установленных ограничений, а также провести мониторинг поездок льготных категорий граждан в ускоренные сроки. «Разъяснения по повторному сообщению сейчас готовятся», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 1 января администрация Перми начала вводить электронный проездной с ограничением по количеству поездок — 90 в месяц. С конца января к городской системе электронного учета пассажиропотока подключили уже пять маршрутов. К системе подключились автобусные маршруты №3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 62, 71, 73.