«Мы молились за скорейшее открытие». РПЦ вернет себе храм в Тюмени

17:18 02 февраля 2017 16

Спасская церковь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уже составлена смета реставрационных работ Спасской церкви. Священнослужители говорят, что работы начнутся уже в этом году, после того, как помещения освободят от музейного архива.

В 2017 году Храму в честь Нерукотворённого Образа Спаса исполняется 223 года. Однако почти столетие церковь занимали совершенно иные учреждения.

В 1930 г. церковь закрыли. В ней разместилось общежитие Тюменского агропедагогического института и педагогического техникума. Позднее — библиотека-читальня и областной архив. Потом — фонды Областного краеведческого музея им. И.Я. Словцова.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в здании Спасской церкви хранятся предметы быта и одежды разных национальностей. Также здесь находятся старинные рукописи и книги. Однако фонды хранятся в беспорядке. Многие музейные экспонаты составлены просто на лестницах, в молельном зале и даже на алтаре. К тому же помещения церкви не приспособлены для хранения музейных ценностей. Многие экспонаты придется восстанавливать.

Борьба за передачу храма в ведение Русской православной церкви шла с разной интенсивностью. Верующих поддержали общественные организации. У стен церкви устраивали несколько совместных пикетов с молитвами.

«Мы, прихожане, молились у стен храма за его скорейшее открытие, — вспоминает православная активистка Александра Кудрявцева. — Просили, чтобы нас пустили хотя бы в коридор помолиться. А нас не пустили и на порог».

Верующие рассказали, что городские власти не раз пробовали по-своему обустроить землю, принадлежащую храму.

«Еще при Куйвашеве, когда он был мэром, один из его замов подписал документ, который предписывал построить рядом с храмом отель „Мариотт“. Мы были очень возмущены, писали письма в прокуратуру и правительство. Хорошо, что строить не стали», — рассказала активистка.

В борьбе за Спасскую церковь участвовал даже бывший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. При посещении Тюмени он выразил надежду на скорую передачу храма верующим. И озвучил просьбу сделать церковь местом поминовения погибших в республике Афганистан.

Сбыться мечте верующих суждено в этом году. Помещение скоро освободится. Архив музейного комплекса переезжает в новое здание.

Как рассказали источники, близко знакомые с ситуацией, уже составлена смета реставрационных работ. Финансирование будет производиться из областного бюджета. Суммы уточняются во властных кабинетах. Подготовка к реставрации начнется уже этим летом.