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03 февраля 2017
02 февраля 2017
17:14  02 февраля 2017 37

Одним указом Путин снял с должностей 16 генералов. Проститься со службой придется двум уральцам

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
Владимир Путин отправил в отставку почти два десятка генераловФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России подписал указ о снятии с должностей сразу 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них и вовсе увольняются с военной службы.

Из уральцев с должности снят генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко, работавший начальником Уральского регионального центра МЧС. Также в отставку придется уйти генерал-майору юстиции Аркадию Сынгаевскому. в ХМАО-Югре возглавлял Следственное управление СКР.

Между тем своим указом президент утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

Нина Калинина
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