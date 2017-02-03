17:14 02 февраля 2017 37

Владимир Путин отправил в отставку почти два десятка генералов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России подписал указ о снятии с должностей сразу 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них и вовсе увольняются с военной службы.

Из уральцев с должности снят генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко, работавший начальником Уральского регионального центра МЧС. Также в отставку придется уйти генерал-майору юстиции Аркадию Сынгаевскому. в ХМАО-Югре возглавлял Следственное управление СКР.

Между тем своим указом президент утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова.