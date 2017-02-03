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03 февраля 2017
02 февраля 2017
17:30  02 февраля 2017 0

Russia Today стал лидером. Ему припомнили сербских фанатов и белорусских паралимпийцев

Международный инвестиционный форум
RT стал самым цитируемым в соцмедиа телеканалом за 2016 годФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеканал Russia Today признан лидером по цитируемости в соцмедиа среди российский телеканалов за 2016 год. По данным исследования «Медиалогия», число гиперссылок на телеканал за 12 месяцев прошлого года составило 8 786 167.

Больше всего у RT в соцмедиа цитировались материалы об исполнении песни в память об ансамбле имени Александрова сербскими фанатами, успехах сборной России на Олимпиаде в Рио и реакции западных СМИ на флаг России в руках белорусских паралимпийцев.

Среди лидеров также информационное агентство МИА «Россия сегодня», интернет-ресурс возглавил Life.ru, среди журналов лидером признан «Сноб». Самой цитируемой в соцмедиа газетой стала «Комсомольская правда», а радиостанцией — «Радио Свобода».

В рейтинге цитируемости учитывается количество ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцсетях, а также «лайки» и репосты.

Нина Калинина
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