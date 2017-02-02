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02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
17:39  02 февраля 2017 1

Снятый Путиным генерал возглавит ГУ МЧС по Свердловской области

Сергей МирошниченкоФото: mchs.gov.ru

Сегодня был опубликован указ президента Владимира Путина об отстранении от должности 16 генералов МЧС, МВД и СКР, в том числе начальника Уральского регионального центра МЧС генерал-лейтенанта Сергея Мирошниченко. Это отстранение связано с реформой министерства и переподчинением уральских спасателей Красноярску — Сибирскому региональному центру.

Как сообщил «URA.RU» источник в МЧС, генерал Мирошниченко не останется не у дел. Его прочат на скоро освобождающееся место главы МЧС Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский уходит на пенсию из-за болезни. Сейчас он уже проходит военно-врачебную комиссию.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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