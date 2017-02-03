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03 февраля 2017
02 февраля 2017
18:10  02 февраля 2017 19

«Стоимость дороги — под сотню миллиардов». Якушев рассказал о расширении трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

Якушев, итоговая пресс-конференция 2016 года. Тюмень, якушев владимир
Губернатор сомневается, что в ближайшие годы трасса станет четырехполоснойФото: Николай Бастриков © URA.RU

Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск в ближайшие годы вряд ли станет четырехполосной. Как заявил в четверг, 2 февраля, губернатор региона Владмир Якушев, Тюменская область готова работать на условиях софинансирования, однако сумма, которая потребуется для реконструкции всех 240 км трассы, слишком велика.

«Поддержка (на федеральном уровне, — ред.) сегодня есть, и уже есть небольшие участки, где дорога уже в таком исполнении, — сообщил глава региона на пресс-конференции в Тобольске. — Например, на подъезде и рядом с Каскарой, на въезде в Тюмень, в этом году там сделали и разворотные полосы».

«Я не люблю рассказывать сказки и реально смотрю на эти вещи, — подчеркнул Якушев. — Все стороны это понимают. Мы готовы участвовать в софинансировании, Росавтодор понимает, насколько важно снижение аварийности и приведение в нормативное состояние этой артерии, которой связаны три субъекта РФ, на территории которых производится 38% ВВП всей страны».

Владимир Якушев напомнил, что протяженность трассы — 240 км, и вряд ли в скором времени можно ожидать федерального финансирования для выполнения полностью всех необходимых работ по расширению автодороги. «Все понимают, что такая дорога нужна, без нее не обойтись, но реально надо понимать, что стоимость дороги достаточно приличная — под сотню миллиардов рублей, — пояснил губернатор. — Поэтому в сегодняшней ситуации я достаточно пессимистично смотрю на то, что мы сможем очень активно двигаться, сдавать в год, допустим, по 50 км. Это нереально». Если же в год строители смогут сдавать по 5-6 км трассы, то сроки реализации проекта серьезно затянутся, пояснил он.

Валерий Дорофеев
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