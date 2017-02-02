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02 февраля 2017
01 февраля 2017
17:55  02 февраля 2017 3

Частные дома Тюмени могут потонуть в жидких отходах

Экскурсия на АО Далур (перезаливка) г Далматово Курганская обл., ао далур, урановая жидкость из скважины
Водоканал поссорился с перевозчикамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Между ООО «Тюмень Водоканалом» и перевозчиками жидких бытовых отходов разразился финансовый скандал.

ООО «Тюмень Водоканал» перестал принимать жидкие бытовые отходы. Компания не выдает талоны на услугу вывоза ЖБО. Финансовые обязательства по приему отходов водоканал переложил на перевозчиков. По их мнению, это позволит «Тюмень Водоканалу» извлекать дополнительную прибыль в виде еще одной услуги за условную «утилизацию» отходов.

По словам перевозчиков, Водоканал нарушает условия договора с администрацией города.

Перевозчики отмечают, что для жителей частных домов без централизованного водоотведения услуга станет дороже.

«Водоканал перевесил проблему на нас. Если у нас услуги стоили 700 рублей, теперь мы должны дополнительно брать еще 250. Наши заказчики возмущаются. Они платить стали больше. А мы по закону не можем брать эти деньги. Любой может на нас в суд подать, хотя мы не виноваты», — поясняет ситуацию представитель перевозчика.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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