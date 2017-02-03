17:58 02 февраля 2017 14

URA.RU" снова в пятерке лидеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство «URA.RU» вошло в ТОП-5 самых цитируемых в соцмедиа информационных агентств по данным исследования «Медиалогия». Наше агентство занимает почетную, пятую строку, уступив верхние позиции только традиционной тройке федеральных информационных СМИ и «Росбалту».

За минувший год, согласно данным исследования, на «URA.RU» было сделано 876 374 гиперссылки в социальных сетях, а также «лайков» и репостов.

Первую строку в рейтинге информационных агентств занимает РИА «Новости» (9 757 832), ТАСС (4 421 099), «Интерфакс» (1 397 353), «Росбалт» (1 129 070).

1 февраля стало известно, что «URA.RU» в последний день января уверенно заняло первое место по цитируемости среди российских СМИ. 31 января самой популярной новостью в соцсетях стала наша публикация «Новая строка в счете. В России ввели налог на снег и дождь». По данным «Медиалогии», по числу просмотров, лайков и репостов новость оказалась вне конкуренции — 5,3 тысячи реакций. Кстати, 1 января для агентства также был лучшим. По результатам исследования «Медиалогии», материал «Тысячи россиян требуют убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира» был самым цитируемым в социальных сетях.