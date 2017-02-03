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03 февраля 2017
02 февраля 2017
17:58  02 февраля 2017 14

Мы на правильном пути. «URA.RU» вышло в пятерку лидеров федеральных информагентств

Лого URA.ru, ura.ru, ура ру
URA.RU" снова в пятерке лидеровФото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство «URA.RU» вошло в ТОП-5 самых цитируемых в соцмедиа информационных агентств по данным исследования «Медиалогия». Наше агентство занимает почетную, пятую строку, уступив верхние позиции только традиционной тройке федеральных информационных СМИ и «Росбалту».

За минувший год, согласно данным исследования, на «URA.RU» было сделано 876 374 гиперссылки в социальных сетях, а также «лайков» и репостов.

Первую строку в рейтинге информационных агентств занимает РИА «Новости» (9 757 832), ТАСС (4 421 099), «Интерфакс» (1 397 353), «Росбалт» (1 129 070).

1 февраля стало известно, что «URA.RU» в последний день января уверенно заняло первое место по цитируемости среди российских СМИ. 31 января самой популярной новостью в соцсетях стала наша публикация «Новая строка в счете. В России ввели налог на снег и дождь». По данным «Медиалогии», по числу просмотров, лайков и репостов новость оказалась вне конкуренции — 5,3 тысячи реакций. Кстати, 1 января для агентства также был лучшим. По результатам исследования «Медиалогии», материал «Тысячи россиян требуют убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира» был самым цитируемым в социальных сетях.

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