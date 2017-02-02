{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:00  02 февраля 2017 15

Возглавить свердловский Фонд капремонта разрешили только двум из девяти кандидатов

Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, разруха, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт
Директором Фонда капремонта пытались стать сразу девять человекФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Кто займет пост главы свердловского Фонда капремонта после отставки Караваева
все новости сюжета

Комиссия по назначению директора Фонда капремонта определила двух из девяти кандидатов, которые имеют право продолжить борьбу за высокое кресло. По данным «URA.RU», это глава Сухого Лога Станислав Суханов и глава одной из УК Нижнего Тагила Никита Копаев. Остальные не справились с этапом подачи документов.

«Из 9 кандидатов мы оставили двоих. У остальных кандидатов были выявлены ошибки в поданных ими документах. Одни не были допущены, поскольку не предоставили справки об отсутствии судимости или предоставили копии справок, как, например, один из руководителей УК в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. У других оказалось не соответствующее требованиям образование — не экономическое или строительное. Должность накладывает требования к кандидату, и они достаточно высокие — со временем критерии по отбору кандидатов менялись и нынешние можно считать и без того значительным послаблением. Но и их люди не выполнили», — рассказал участник комиссии по отбору претендентов и член свердловской Общественной палаты Сергей Полыганов.

Недопущенный до конкурса глава одной из екатеринбургских УК Евгений Старокожев предложил «URA.RU» собственную версию причин исключения из борьбы. «Поскольку я являюсь представителем коммунальной сферы, был отсеян — основная цель поставить туда чиновника. Я предоставил все документы по списку. В конкурсной документации не написано — предоставить свежую справку. У меня была справка, которую я заказывал в 2016 году перед выборами в ЗакСО. Сейчас я заказал новую справку, и она будет готова 5 февраля 2017 года. В любом случае, даже если мне отказывают — пришлите мотивированное письмо, но они просто отказали и прислали это по электронной почте. Решение незаконно. Буду обжаловать», — поделился Старокожев.

Второй этап ждет кандидатов уже через две недели — 16 февраля они пройдут тестирование по системе, разработанной Минстрой ЖКХ РФ. Последним этапом — в конце месяца станет собеседование. Шанса реабилитироваться и снова подать документы у «отсеянных» кандидатов уже не будет.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров