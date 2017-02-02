18:00 02 февраля 2017 15

Директором Фонда капремонта пытались стать сразу девять человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комиссия по назначению директора Фонда капремонта определила двух из девяти кандидатов, которые имеют право продолжить борьбу за высокое кресло. По данным «URA.RU», это глава Сухого Лога Станислав Суханов и глава одной из УК Нижнего Тагила Никита Копаев. Остальные не справились с этапом подачи документов.

«Из 9 кандидатов мы оставили двоих. У остальных кандидатов были выявлены ошибки в поданных ими документах. Одни не были допущены, поскольку не предоставили справки об отсутствии судимости или предоставили копии справок, как, например, один из руководителей УК в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. У других оказалось не соответствующее требованиям образование — не экономическое или строительное. Должность накладывает требования к кандидату, и они достаточно высокие — со временем критерии по отбору кандидатов менялись и нынешние можно считать и без того значительным послаблением. Но и их люди не выполнили», — рассказал участник комиссии по отбору претендентов и член свердловской Общественной палаты Сергей Полыганов.

Недопущенный до конкурса глава одной из екатеринбургских УК Евгений Старокожев предложил «URA.RU» собственную версию причин исключения из борьбы. «Поскольку я являюсь представителем коммунальной сферы, был отсеян — основная цель поставить туда чиновника. Я предоставил все документы по списку. В конкурсной документации не написано — предоставить свежую справку. У меня была справка, которую я заказывал в 2016 году перед выборами в ЗакСО. Сейчас я заказал новую справку, и она будет готова 5 февраля 2017 года. В любом случае, даже если мне отказывают — пришлите мотивированное письмо, но они просто отказали и прислали это по электронной почте. Решение незаконно. Буду обжаловать», — поделился Старокожев.

Второй этап ждет кандидатов уже через две недели — 16 февраля они пройдут тестирование по системе, разработанной Минстрой ЖКХ РФ. Последним этапом — в конце месяца станет собеседование. Шанса реабилитироваться и снова подать документы у «отсеянных» кандидатов уже не будет.