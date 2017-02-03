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03 февраля 2017
02 февраля 2017
18:00  02 февраля 2017 71

Украинские танки вошли в Авдеевку. «Режим прекращения огня не соблюдается». ВИДЕО

Украинские танки заняли город, который обстреливали несколько днейФото: скрин Twitter
новость из сюжета:
Война на Украине
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Танки вооруженных сил Украины вошли в город Авдеевка. который находится недалеко от Донецка. О военной технике в городе сообщил корреспондент «Би-би-си» Том Барридж в своем аккаунте в Twitter. Свои слова он подтверждает видеозаписью.

В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал журналист.

Боевая техника ВСУ остановилась прямо среди жилых домой, сообщает «Федеральное агентство новостей». Внимательные зрители обратили внимание, что рядом стоит наблюдатель миссии ОБСЕ, которому военнослужащий ВСУ что-то объясняет, размахивая руками.

Ранее сообщалось, что в городе был введен режим ЧС, часть жителей эвакуировали. Из-за мощного обстрела «Градами» были повреждены пункты жизнеобеспечения — не стало воды, отопления, газа и электричества, писала «Газета.Ru».

Нина Калинина
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