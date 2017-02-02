18:28 02 февраля 2017 3

"Яблоко раздора" - кафе "Ванилла" Фото: соцсети

Одно из тюменских ТСЖ со скандалом закрыло кафе, которое находилось в жилом доме. Борьба за права собственников жилья и рестораторов вышла за пределы зала суда. Конфликт перешел в рукопашную схватку.

Фото: соцсети

Предприниматель Владимир Лобанов открыл в жилом многоэтажном доме по адресу Пермякова 23/1 кафе «Ванилла». Помещение — собственность ресторатора. При организации кафе бизнесмены соблюдали все нормы. Заключения надзорных органов, согласно документам, были положительные.

Однако сразу после открытия одна из жительниц дома стала забрасывать владельцев кафе жалобами на громкую музыку и шум вентиляции, которые не дают ей спать. Товарищество собственников жилья «Диалог» встало на сторону жительницы.

Камнем преткновения стала вентиляционная труба. Короба воздуховода были расположены на стене дома. А вентиляционная система расположилась в подвале.

ТСЖ решило демонтировать вентиляцию, ссылаясь на то, что она поставлена в подвале без согласования с жильцами. А так как это общедомовое имущество, то по решению суда они убрали конструкцию.

Во время демонтажа и случилась стычка между директором ТСЖ и женой предпринимателя. Представитель ТСЖ осталась без части волос и с гематомой на голове. Побои зафиксировали медики. Но и с другой стороны была пострадавшая. Травму на руке также подтвердили врачи.

После начались позиционные войны, которые перешли в залы суда.

В скором времени в кафе исчезает вода. Товарищество собственников отключает сети на основании незаконных врезок. То же случается и с электричеством.

«Он там всех купил за бутылку водки, — говорит представитель ТСЖ. — Он что хотел с сетями, то и делал. Использовал для подключения резервные линии».

Руководители ТСЖ называют Лобанова не иначе, как аферистом. Утверждают, что все документы он подделал, а свою компанию вывел на Сейшельские острова.

Бизнесмен говорит о подлоге фактов, парирует — все подключения произведены по утвержденным проектам. Воду и свет ему теперь придется включать по закону, только через суд.

Договориться сторонам не получается. Каждая встреча заканчивается нецензурной перебранкой и обвинениями. И те, и другие копят пачки судебных решений. А в конфликт втягивают все больше людей. Проблемой уже занимались и тюменский бизнес-омбудсмен, и депутаты Тюменской областной Думы. Все сходятся в том, что конфликт завязан на личной неприязни людей. И поставить точку в этой войне может только суд.

Пока идут препирательства — кафе пустует.