18:23 02 февраля 2017 0

Аэропорт Кольцово уступил по пассажиропотоку Симферополю и Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2016 года аэропорт Кольцово просел на одну позицию в рейтинге региональных аэропортов по пассажиропотоку. Всего воздушная гавань Екатеринбурга в прошлом году перевезла 4 207 328 против 4 170 737 человек в 2015-м. Тем не менее, несмотря общую положительную динамику, аэропорт опустился с шестой на седьмую строчку рейтинга.

Впереди оказались московские Шереметьево (33,65 млн), Домодедово (28,5 млн) и Внуково (13,94 млн), питерский Пулково (13,26 млн), а также аэропорт Сочи (5,24 млн) и Симферополя (5,2 млн).

Как разъяснил «URA.RU» руководитель пресс-службы Кольцово Дмитрий Тюхтин, тенденция на снижение пассажиропотока прослеживалась еще в 2015 году, когда во всей России упали международные перевозки. Екатеринбургский аэропорт исключением не стал.

«Все пассажиры, которые не смогли полететь в Египет или Турцию, полетели на российские курорты, в том числе в Сочи и Симферополь. Пока в обычных аэропортах пассажиропоток падал, в курортных он только рос, что, конечно, сказалось и на итоговой статистике», — пояснил Тюхтин.

В 2017 году, судя по динамике за последние несколько месяцев, ситуация изменится. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил порядка 20%, добавил собеседник, отметив, что если экономическая и внешнеполитическая ситуация будет развиваться в том же ключе, показатели этого года будут лучше.