{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:23  02 февраля 2017 0

Зарубежные курорты и курс валюты обрушили аэропорт Екатеринбурга в федеральном рейтинге

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация
Аэропорт Кольцово уступил по пассажиропотоку Симферополю и СочиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2016 года аэропорт Кольцово просел на одну позицию в рейтинге региональных аэропортов по пассажиропотоку. Всего воздушная гавань Екатеринбурга в прошлом году перевезла 4 207 328 против 4 170 737 человек в 2015-м. Тем не менее, несмотря общую положительную динамику, аэропорт опустился с шестой на седьмую строчку рейтинга.

Впереди оказались московские Шереметьево (33,65 млн), Домодедово (28,5 млн) и Внуково (13,94 млн), питерский Пулково (13,26 млн), а также аэропорт Сочи (5,24 млн) и Симферополя (5,2 млн).

Как разъяснил «URA.RU» руководитель пресс-службы Кольцово Дмитрий Тюхтин, тенденция на снижение пассажиропотока прослеживалась еще в 2015 году, когда во всей России упали международные перевозки. Екатеринбургский аэропорт исключением не стал.

«Все пассажиры, которые не смогли полететь в Египет или Турцию, полетели на российские курорты, в том числе в Сочи и Симферополь. Пока в обычных аэропортах пассажиропоток падал, в курортных он только рос, что, конечно, сказалось и на итоговой статистике», — пояснил Тюхтин.

В 2017 году, судя по динамике за последние несколько месяцев, ситуация изменится. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил порядка 20%, добавил собеседник, отметив, что если экономическая и внешнеполитическая ситуация будет развиваться в том же ключе, показатели этого года будут лучше.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров