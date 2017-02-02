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02 февраля 2017
01 февраля 2017
18:21  02 февраля 2017 6

В крупной торговой сети в Кургане нашли опасный товар

Рейд МЧС по местам продажи фейерверков. Курган, метрополис
В магазине продавалась запрещенная стеклоомывающая жидкостьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из магазина ООО «Компания «Метрополис» в Кургане арестована и изъята партия стеклоомывающей жидкости «АЙСБЕРГ -30°С » с превышением содержания метанола. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, факт реализации в торговой сети ООО «Компания «Метрополис» стеклоомывающей жидкости, не соответствующей «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», был выявлен в ходе внеплановой проверки.

Согласно результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в отобранном образце жидкости обнаружено содержание метанола 0,5%, что в десять раз превышает гигиенические нормативы.

С 2007 года в России запрещено использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автотранспортом, а также продавать населению такие средства. Метанол является наиболее опасным токсическим веществом. «Попадание в организм человека таких стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу», — отметили в ведомстве.

Средство (производитель ООО ТК «ХимСинтез» г. Н.Новогород), расфасованное в прозрачные пластиковые емкости объемом 5 литров, было изъято из магазина в объеме 135 литров. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Анна Бояркина
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