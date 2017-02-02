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02 февраля 2017
01 февраля 2017
18:38  02 февраля 2017 2

В ХМАО вынесли приговор шаману, которого пытались засудить нефтяники

Суд над Кечимовым. Сургут, Кечимов Сергей
Шамана Сергея Кечимова признали виновным в угрозах убийством и амнистировалиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сергея Кечимова признали виновным в угрозах убийством сотрудникам «Сургутнефтегаза». Об этом «URA.RU» рассказал источник в КМНС Югры.

По словам инсайдеров, решением суда последний хранитель священного озера ханты Имлор был признан виновным в угрозах убийством двум сотрудникам «Сургутнефтегаза». Сергея Кечимова приговорили к исправительным работам, однако шаман избежал наказания. Источники агентства сообщают, что абориген попал под амнистию в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, что не только избавило Кечимова от исправительных работ, но и от судимости. Адвокат аборигена Алексей Верхоглядов рассказал «URA.RU», что у него пока нет решения суда на руках, но именно такое развитие событий прогнозировал защитник шамана.

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Судебные разбирательства длились полтора года. Хранителя священного озера Имлор Сергея Кечимова, напомним, обвинили в угрозах убийством. Инициатором уголовного дела выступили сотрудники компании «Сургутнефтегаз».

Решающим аргументом обвинения стала видеозапись, на которой похожий на Кечимова человек с ружьем в руках прогоняет сотрудников нефтяной компании. Судебное преследование шамана вызвало общественный резонанс. В ситуацию пытался вмешаться российский «Гринпис», поскольку защита Кечимова и сам абориген считают, что нефтяники пытаются его устранить, чтобы добраться до запасов углеводородов, расположенных под священным озером народа ханты.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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