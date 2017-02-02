Новости «URA.RU» работают. Прокуратура занялась делом девочки, сломавшей в школе позвоночник

18:34 02 февраля 2017 0

Школьнице предстоит лечиться полтора года Фото: Светлана Глинских

Прокуратура Кировского района начала проверку по факту травмирования 11-летней Кати С. на уроке физкультуры в школе № 165 Екатеринбурга. Прокуратура отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела, которое уже было вынесено в ОП № 3.

«По результатам проверки сотрудниками полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. В настоящее время не готово заключение медицинского освидетельствования ребенка на определение степени тяжести вреда здоровью ребенка. В этой связи прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вернув материалы для проведения дополнительной процессуальной проверки, — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Действиям сотрудницы полиции будет дана оценка».

Кроме того, в связи с тем, что образовательная организация не проинформировала прокуратуру о происшествии с ребенком, директору школы Вере Васильевой внесено представление. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня «URA.RU» сообщило о том, что родители пострадавшей в школе девочки обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников полиции.