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03 февраля 2017
02 февраля 2017
18:26  02 февраля 2017 27

Украинская чиновница сыграла благодарную жительницу Авдеевки перед бойцами ВСУ. ВИДЕО

Украинский телеканал выдал мариупольскую чиновницу за простого жителяФото: скрин видео

Чиновница администрации из Мариуполя сыграла жительницу Авдеевки перед «защитниками Донбасса» для сюжета телеканала «Интер». Как пишет в Facebook редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев со ссылкой на свои источники, съемочная группа больше часа блуждала по городу, чтобы взять интервью у жителей, в котором выражают горячую благодарность украинской армии.

Однако жители Авдеевки «защитником Донбасса» были не рады и наотрез отказывались давать такое интервью, пишет Ткачев, его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Тогда-то журналисты и решили использовать подсадную утку — роль благодарной жительницы города попросили исполнить чиновницу. С этим она справилась, кажется, успешно — на видео женщина вытирает слезы платком и молит бойцов ВСУ: «Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку! Я все перетерплю, только не сдавайте город. только не уходите!»

«Один из моих постоянных собеседников в Авдеевке просил передать большой привет корреспондентке „Интера“, которая бродила в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли „жительницы Авдеевки“ в итоге пришлось выступить специально обученной чиновнице с Мариуполя», — пишет Ткачев.

«Читала вчера „ВКонтакте“ мнения жителей Авдеевки. Они ржут над всей этой властью и ее пиаром», «Видел этот насквозь лживый сюжет, со старушкой», — пишут подписчики Ткачева в социальных сетях.

Нина Калинина
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