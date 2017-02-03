Первые лица окружного правительства покинули ХМАО

07:31 03 февраля 2017 0

Наталья Комарова и Алексей Шипилов покинули ХМАО из-за "Единой России" Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Губернатор Наталья Комарова и первый вице-губернатор Алексей Шипилов в пятницу, 3 февраля, будут работать в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве ХМАО.

Согласно информации инсайдеров, Наталья Комарова и идеолог «Белого дома» Алексей Шипилов примут участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Председательствовать на мероприятии будет депутат Госдумы Иван Квитка, а в числе приглашенных — полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских и губернаторы уральских регионов. Как ранее писало «URA.RU», ожидается, что главным вопросом повестки дня станет подготовка к выборам президента РФ и главы Свердловской области.

Кто будет исполнять полномочия губернатора на время командировки Комаровой и Шипилова, пока неизвестно. По данным инсайдеров, первый вице-губернатор Геннадий Бухтин находится за пределами региона. «Вероятнее всего, это будет кто-то из рядовых заместителей губернатора — Ольга Белоножкина либо Алексей Забозлаев», — отмечает собеседник в правительстве. Напомним, на этой неделе впервые и. о. главы ХМАО был Алексей Шипилов, получивший недавно статус первого вице-губернатора.