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03 февраля 2017
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01 февраля 2017
07:31  03 февраля 2017 0

Первые лица окружного правительства покинули ХМАО

Ханты-Мансийск, выборы. Комарова, Хохряков, ГФИ Кузьменко, комарова наталья
Наталья Комарова и Алексей Шипилов покинули ХМАО из-за "Единой России"Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Губернатор Наталья Комарова и первый вице-губернатор Алексей Шипилов в пятницу, 3 февраля, будут работать в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве ХМАО.

Согласно информации инсайдеров, Наталья Комарова и идеолог «Белого дома» Алексей Шипилов примут участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Председательствовать на мероприятии будет депутат Госдумы Иван Квитка, а в числе приглашенных — полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских и губернаторы уральских регионов. Как ранее писало «URA.RU», ожидается, что главным вопросом повестки дня станет подготовка к выборам президента РФ и главы Свердловской области.

Кто будет исполнять полномочия губернатора на время командировки Комаровой и Шипилова, пока неизвестно. По данным инсайдеров, первый вице-губернатор Геннадий Бухтин находится за пределами региона. «Вероятнее всего, это будет кто-то из рядовых заместителей губернатора — Ольга Белоножкина либо Алексей Забозлаев», — отмечает собеседник в правительстве. Напомним, на этой неделе впервые и. о. главы ХМАО был Алексей Шипилов, получивший недавно статус первого вице-губернатора.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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