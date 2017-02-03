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03 февраля 2017
02 февраля 2017
18:46  02 февраля 2017 1

«Живой, нормально!» С помощью ковра соседи поймали мужика, упавшего с балкона. ВИДЕО

Деревня Сосновка, олени, ковер
С помощью ковра соседи спасли жизнь мужчине, выпавшему с третьего этажаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Башкирии поймали ковром выпавшего с балкона мужчину. После падения он сам встал на ноги.

Инцидент сняли на видео жители Стерлитамака. Несколько минут мужчину на третьем этаже через балкон пыталась удержать женщина, однако силы ее были уже на исходе, как раз в этот момент под балкон подбежали несколько человек и расправили обычный ковер. Мужчина рухнул с высоты посреди полотна.

«Нормально, живой», — прокомментировала автор записи. Как рассказали Life.ru очевидцы события, после падения мужчина просто встал и пошел своей дорогой, как ни в чем не бывало.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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