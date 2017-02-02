18:55 02 февраля 2017 3

У ветерана украли 1 миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Голышманово направлено в суд уголовное дело о хищении у инвалида Великой Отечественной войны со сберкнижек более 1 млн рублей.

Прокуратура Голышмановского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего социального работника центра социального обслуживания населения Светланы Обуховой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Также под суд пошла подельница — кассир Сбербанка Мирослава Левштанова.

Расследование установило, что социальный работник ухаживала за женщиной-инвалидом Великой Отечественной войны. Пожилая женщина оформила на нее нотариальную доверенность на право снятия денежных средств с ее сберегательных книжек в местном офисе Сбербанка России. Копия доверенности имелась у контролера-кассира.

По версии следствия, Левштанова с сентября 2010 года стала подделывать подпись Обуховой и снимать деньги с одного вклада ветерана, а потом — со второго. Всего с сентября 2010 года по декабрь 2012 года она таким способом украла свыше 576 тыс. рублей.

Кроме того, следствие полагает, что в январе 2011 года Левштанова и Обухова вместе похитили у ветерана еще 507 тыс. рублей. По просьбе потерпевшей для снятия была заказана крупная сумма, чтобы отдать ее внучке на покупку жилья. Спустя некоторое время ветеран передумала снимать деньги и уведомила об этом Обухову. 24 января 2011 года Обухова пришла в сберкассу и сообщила о решении ветерана. Поскольку деньги пришли и находились в кассе, то Левштанова решила их присвоить.

Полученными деньгами сообщницы распорядились по своему усмотрению.

В 2016 года ветеран из села Усть-Ламенка переехала в рабочий поселок Голышманово к своей внучке, которая, имея на руках доверенность от бабушки, пошла в Сбербанк и узнала о краже денег. Она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

По статье 158 Уголовного кодекса предусматриваются следующие виды наказаний: штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет.