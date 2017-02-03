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03 февраля 2017
02 февраля 2017
19:12  02 февраля 2017 7

Российского рок-музыканта, лидера тюменской группы вызвали в Центр «Э»

Романа Неумоева вызвали в Центр "Э"Фото: ru.wikipedia.org

Известного сибирского рок-музыканта Романа Неумоева вызвали в Центр «Э». Об этом лидер группы «Инструкция по выживанию» сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Причиной, по словам рок-музыканта, стали тексты его песен.

О том, что его вызвали в центр по противодействию экстремизму, Роман Неумоев написал первого февраля. «Сегодня был звонок из „Центра Э“ г. Псков. Уже зовут для беседы!», — сообщил он. В комментариях к записи музыкант пояснил, что сам ехать «на беседу» не собирается и будет ждать повестку.

Сегодня, второго февраля, лидер «Инструкции по выживанию» написал, что причиной вызова стали тексты его песен. «Сотрудник псковского Центра „Э“ всё же настаивает на встрече, и говорит, что все „скриншотики“ моих песен, музыки и видео они уже аккуратно сделали, — сообщил он. — В понедельник выяснится главное. Тянет все это дело на статью, или нет. Так что помолитесь обо мне! Вполне возможно, что уже в понедельник мне будет предъявлено то, что мне вменяется в вину. Впрочем, возможно, что официального обвинения пока не предъявят».

Неумоев написал, что сотрудники Центра пообещали ему привезти повестку.

Роман Неумоев — лидер тюменской группы «Инструкция по выживанию», которая появилась в 1985 году в Тюмени на базе местного рок-клуба. В числе ее основателей называют Мирослава Немирова, Юрия Шаповалова и Романа Неумоева. Уже после первого концерта к группе возникли вопросы у тюменского отделения КГБ, большая часть ее участников после этого отправилась служить в ряды Вооруженных сил. С 1986 года бессменным лидером «ИпВ» является Роман Неумоев.

Сейчас рок-музыкант живет в Пскове.

Надежда Карташова
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