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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
19:07  02 февраля 2017 4

Идею отмены выборов губернатора Пермского края считают незаконной

Пермь. Клипарт., григоренко александр
Неожиданное предложение Александра Григоренко вызывает серьезные подозренияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Депутата Заксобрания от ЛДПР Александра Григоренко раскритиковали за предложение отменить выборы губернатора. Как стало известно «URA.RU», парламентария уже подозревают в тайной поддержке действующего главы региона.

Избирательная комиссия Пермского края отреагировала на предложение депутата Заксобрания от ЛДПР Александра Григоренко отменить выборы губернатора, которые должны пройти в сентябре. Парламентарий считает, что выборы «по инерционному сценарию, при наличии муниципального фильтра, в условиях тотального административного давления» — это нечестная игра «в одни ворота». Григоренко в своем законопроекте указал, что губернатора должно избирать Заксобрание из числа трех претендентов, представленных президентом страны. На своей странице в Facebook депутат добавил, что «лучше назначенный нормальный губернатор, чем выбранный, но нынешний».

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Член крайизбиркома Татьяна Любарская отмечает, что муниципальный «фильтр» для кандидатов в губернаторы в виде сбора подписей 6% депутатов и глав территорий — это норма, установленная федеральным законодательством. При этом в разных регионах «фильтр» может составлять от 5 до 10%.

«Законом Пермского края данный показатель установлен в минимальном пределе в 6%, что не является препятствием для сбора подписей глав и депутатов муниципальных образований теми кандидатами, которые уже хорошо известны и обладают поддержкой жителей данной территории», — отметила Татьяна Любарская и добавила, что инициатива Григоренко в принципе требует иной последовательности ее внесения.

Также в крайизбиркоме считают некорректным говорить о возможном применении административного ресурса — в последние годы кампании в Пермском крае прошли без существенных конфликтов и нарушений.

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«Если верить сообщениям в СМИ, депутат вносит законопроект, исходя из своего понимания „нынешней ситуации“ в Пермском крае. Я считаю неверным и сам подход — желание „приспособить“ закон к ситуации, и идею лишения избирателей права лично участвовать в избрании главы региона», — полагает член комиссии, политолог Алексей Копысов.

Уже появилось две версии, по какой причине в действительности Александр Григоренко внес законопроект об отмене выборов губернатора. Знакомые с ситуацией собеседники отмечают, что парламентарий считается сторонником оппонента властей региона — депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Скандальная инициатива могла бы дискредитировать действующего губернатора Виктора Басаргина. Однако в последние месяцы «группа Скриванова» резко снизила свою активность. Поэтому в кулуарах высказывают предположения, что законопроект внесен как раз в интересах главы региона — чтобы отвлечь внимание пермяков от встречи Виктора Басаргина с руководством администрации президента, на которой может быть принято решение об отставке губернатора.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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