Назначена дата рассмотрения дела главаря семейной банды убийц Тропиканки в суде

19:25 02 февраля 2017 0

Тропиканке грозит 20 лет колонии Фото: Соцсеть

В Свердловском областном суде назначена дата рассмотрения дела 41-летней Светланы Степенько, создавшей семейную банду, совершавшую массовые убийства.

«Первое заседание состоится 9 февраля под председательством судьи Павла Неретина», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что следствие наконец закончено и материалы дела переданы в суд. Эта новость вызвала в селе Нейво-Шайтанке «праздник и ликование», как выразился местный житель Юрий Мишагин. Соседи рассказывали, что Тропиканка в минуту откровенности не раз говорила вслух, что с детства имеет мечту создать собственную банду. Она осуществила свою мечту, по версии следствия, 41-летняя Светлана Степанько создала семейную банду, в которую вошли ее 26-летний сожитель, а также 27-летний сожитель ее дочери Владиславы. Тропиканка уговаривала местных жителей оформлять кредиты, а деньги отдавать ей. Одну женщину вывезли и бросили в лесу в мороз в легкой одежде, где она замерзла. А двух мужчин сожгли вместе с их домами.