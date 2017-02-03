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03 февраля 2017
02 февраля 2017
19:17  02 февраля 2017 37

Мария Захарова высмеяла представителей ОБСЕ, пропускающих украинские танки в Авдеевку. ФОТО

Медиа-форум
Мария Захарова разочаровалась в представителях ОБСЕ на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла членов мониторинговой миссии ОБСЕ, которые никак не отреагировали на введение украинских танков в Авдеевку. На своей странице в Facebook Захарова написала короткий, но едкий комментарий.

«Есть такая работа — танки не замечать», — написала Мария Захарова.

Бронетехнику на улицах Авдеевки заметил и снял на видео корреспондент «Би-би-си» Том Барридж. На съемках, которые он сделал 1 февраля, видно, что вокруг танков стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.

Скрин страницы Facebook Марии Захаровой

Ополченцы, противостоящие ВСУ в этом районе, констатировали наращивание украинской группировки в Авдеевке. Как пишет «Национальная служба новостей», ранее киевские власти признали факт наступления на Донбасс. «На сегодняшний день, как бы то ни было, но метр за метром, шаг за шагом… Наши ребята героически продвинулись вперед», — рассказал журналистам заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

Нина Калинина
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