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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
19:19  02 февраля 2017 0

Во главе челябинского «Динамо» встал генералитет

Заседание правительства Челябинск, фуражка, генерал
Руководители силовых структур Южного Урала вошли в руководство челябинского "Динамо"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На внеочередной отчетно-выборной конференции Челябинской региональной организации Всероссийского общества «Динамо», состоявшейся 1 февраля, избран новый председатель — начальник УФСБ по региону, генерал-майор Юрий Никитин. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе организации. Первым заместителем Никитина стал начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, еще одним заместителем выбрали начальника ГУ МЧС по Южному Уралу генерал-майор внутренней службы Юрий Буренко.

Никитин, Сергеев и Буренко заняли должности на общественных началах. Сохранил должность заместителя председателя полковник Анатолий Ситников. Также в состав президиума организации введен начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, полковник полиции Александр Ясинский.

Ранее председателем челябинского «Динамо» был Игорь Ахримеев, руководивший УФСБ по региону. После назначения Никитина Игорь Ахримеев переехал в Екатеринбург и работает в АО «НПО автоматики».

Альбина Золотухина
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