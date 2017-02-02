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02 февраля 2017
01 февраля 2017
19:41  02 февраля 2017 8

На Ямале осужден бывший начальник отдела ГИБДД

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Бывший начальник отдела ГИБДД по Пуровскому району несколько раз пытался оспорить приговорФото: Владимир Жабриков

Уголовное дело бывшего начальника отдела ГИБДД Пуровского района Павла Минеева окончено. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и применении незаконной «прослушки». В мае 2015 года дело передали в суд. Уже вынесено решение.

Согласно фабуле дела, которую раскрывали в следственном управлении СК Ямала, в 2013 году обвиняемый разрешил коммерческой организации незаконную перевозку крупногабаритных грузов. Он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта и создавал опасность для автомобилистов на дороге Сургут — Салехард. Как ранее сообщало агентство, груз перевозило ООО «СГК ТПС-3».

Согласно приговору суда, который имеется в распоряжении агентства, г-н Минеев признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением властных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет. В то же время Минеев освобожден от наказания в связи с амнистией.

После этого подсудимый несколько раз обжаловал приговор. Апелляционная инстанция оставила его в силе. Соответствующее решение суда ЯНАО было вынесено в июне 2016 года. После чего Минеев подал кассационную жалобу. Но в ее удовлетворении в сентябре 2016 года также было отказано.

Павел Минеев подал жалобу в Верховный суд. В декабре структура вынесла решение: отказ в передаче надзорной жалобы.

«Приговор вступает в силу после того, как апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Обжалование в кассационном и надзорном порядке не приостанавливает действие приговора. Что касается амнистии — чтобы применять акт амнистии, необходимо сначала установить вину человека, после этого он освобождается от наказания», — говорит адвокат Павел Бабиков.

Отметим, сейчас на Ямале расследуется схожее уголовное дело в отношении группы сотрудников дорожной инспекции, которые, по версии следствия, оказывали покровительство перевозчикам негабаритных грузов, не имеющих разрешения. Нечестные сотрудники обнаружены в нескольких районах Ямала, в том числе и в Пуровском.

Юлия Фролова
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