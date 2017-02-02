19:41 02 февраля 2017 8

Бывший начальник отдела ГИБДД по Пуровскому району несколько раз пытался оспорить приговор Фото: Владимир Жабриков

Уголовное дело бывшего начальника отдела ГИБДД Пуровского района Павла Минеева окончено. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и применении незаконной «прослушки». В мае 2015 года дело передали в суд. Уже вынесено решение.

Согласно фабуле дела, которую раскрывали в следственном управлении СК Ямала, в 2013 году обвиняемый разрешил коммерческой организации незаконную перевозку крупногабаритных грузов. Он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта и создавал опасность для автомобилистов на дороге Сургут — Салехард. Как ранее сообщало агентство, груз перевозило ООО «СГК ТПС-3».

Согласно приговору суда, который имеется в распоряжении агентства, г-н Минеев признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением властных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет. В то же время Минеев освобожден от наказания в связи с амнистией.

После этого подсудимый несколько раз обжаловал приговор. Апелляционная инстанция оставила его в силе. Соответствующее решение суда ЯНАО было вынесено в июне 2016 года. После чего Минеев подал кассационную жалобу. Но в ее удовлетворении в сентябре 2016 года также было отказано.

Павел Минеев подал жалобу в Верховный суд. В декабре структура вынесла решение: отказ в передаче надзорной жалобы.

«Приговор вступает в силу после того, как апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Обжалование в кассационном и надзорном порядке не приостанавливает действие приговора. Что касается амнистии — чтобы применять акт амнистии, необходимо сначала установить вину человека, после этого он освобождается от наказания», — говорит адвокат Павел Бабиков.

Отметим, сейчас на Ямале расследуется схожее уголовное дело в отношении группы сотрудников дорожной инспекции, которые, по версии следствия, оказывали покровительство перевозчикам негабаритных грузов, не имеющих разрешения. Нечестные сотрудники обнаружены в нескольких районах Ямала, в том числе и в Пуровском.