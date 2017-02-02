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02 февраля 2017
01 февраля 2017
19:31  02 февраля 2017 1

Турист из ХМАО погиб в горах Кемеровской области

Максим каждый год в отпуск уезжал в горыФото: Соцсеть

Мужчина столкнулся на спуске с женщиной и вскоре после удара умер.

В результате несчастного случая в Кемеровской области погиб 31-летний житель Нефтеюганска (ХМАО) Максим Голев. Он приехал в Кузбасс кататься на горных лыжах. Известно, что Голев катался на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Максим совершал скоростной спуск с горы и столкнулся с женщиной. При падении мужчина сильно ударился и потерял сознание. Вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны, и лыжник умер, не приходя в сознание. Женщина от удара не пострадала.

«По факту гибели туриста начата доследственная проверка», — сообщает СКР по Кемеровской области.

Александр Лукманов
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