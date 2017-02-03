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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Москвы
19:53  02 февраля 2017 4

МИД Белоруссии недоволен решением Москвы о пограничной зоне. В Кремле нашлись веские аргументы

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Введение пограничного режима не должно стать препятствием для развития отношений России и Белоруссии, считают в КремлеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение создать пограничную зону на границе с Белоруссией связано с решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США. Как сообщил источник «Дождя» в администрации президента РФ, это решение не повлияет на отношения Москвы и Минска.

«Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так», — рассказал собеседник телеканала.

В МИД Белоруссии также заявили, что ситуацию не нужно драматизировать, несмотря на то, что она вызывает немало вопросов. Как заявила глава пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина, российская сторона предварительно не уведомила Минск о введении погранзоны. «Складывается впечатление, что РФ пытается восстановить полноценный контроль на границе, который был отменен более 20 лет назад, что противоречит договоренностям», — отметила представитель белорусского МИД, ее слова приводит «Федеральное агентство новостей».

По данным издания, пока Минск анализирует последствия введения погранзоны.

В ОДКБ прокомментировали сообщения о выходе Белоруссии из состава организации, которые, по ее данным, являются «слухами, не соответствующими действительности», писала «Национальная служба новостей».

С 7 февраля 2017 года ФСБ России установит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. Такие меры необходимы для контроля перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного законодательства Москвы и Минска, напоминает «Газета.Ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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