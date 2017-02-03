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03 февраля 2017
02 февраля 2017
20:17  02 февраля 2017 1

«Хромов не работает — Хромов не абонент». Российские студенты напали на своего защитника. ВИДЕО

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, учеба, студенты
Студенты не могут пожаловаться на свои проблемыФото: depositphotos.com © URA.RU

На уполномоченного по правам студентов Артема Хромова ополчились студенты из разных городов России. Все дело в том, что он не желает выслушивать жалобы, которые студенты отправляют на «горячую линию».

Как утверждают учащиеся вузов. студенческий омбудсмен не смог скоординировать работу своей «горячей линии». В отместку они сняли показательное видео неработающего телефона Хромова из разных регионов страны.

Кстати, тем, кому удалось дозвониться до первой студенческой службы помощи, приветливый голос с автоответчика сообщил, что по всем вопросам и со всеми проблемами студентам необходимо звонить в Министерство образования, а не господину Хромову.

Нина Калинина
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