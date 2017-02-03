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03 февраля 2017
02 февраля 2017
20:39  02 февраля 2017 16

Терпение режиссера не безгранично. Учитель подаст на Поклонскую заявление в Генпрокуратуру

Итоговый
Наталья Поклонская довела Алексея Учителя нападками на фильм "Матильда"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Создатель фильма «Матильда» Алексей Учитель собирается подать заявление в Генпрокуратуру против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые критикуют киноленту еще до выхода в прокат.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам», — цитирует «Газета.Ru» режиссера. Как уточнил Алексей Учитель, заявлений будет два, одно — против лично экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, а другое против общественной организации «Христианское государство — Святая Русь», которая рассылает по кинотеатрам требование отменить прокат кинофильма.

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда». Она считает, что должна быть создана спецкомиссия из историков и представителей РПЦ, так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

31 января стало известно, что «Христианское государство — Святая Русь» требует отказаться от проката фильма «Матильда» в кинотеатрах. Как пишет «Национальная служба новостей», в послании говорится, что любая информация об этой картине якобы будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви.

Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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