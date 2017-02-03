20:56 02 февраля 2017 7

Пермячка, перенесшая смену пола, собирается судиться с Владимиром Соловьевым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Рябинино Александра Селянинова подала иск в Савеловский районный суд Москвы в отношении телеведущего Владимира Соловьева, который в программе «Вечер с Соловьевым» негативно высказался о ЛГБТ-сообществе. Она считает, что своими словами журналист причинил ей моральный вред, и требует 100 тысяч рублей компенсации.

В программе от 27 января 2017 года Соловьев, действительно, поднял тему о ЛГБТ-сообществе. Этот вопрос сильно волнует пермячку Александру Селянинову, так как 25 лет назад ей пришлось пережить операцию по смене пола. До это у нее было имя Александр Селянинов. ему пришлось отслужить в армии, поработать в шахте, а затем в уголовном розыске города Березники, где дослужился до звания майора, пишет портал Properm.ru.

Высказывания журналиста в адрес ЛГБТ-сообщества Соловьёва Александра Селянинова посчитала неким маленьким «холокостом» в отношении нее. В своем иске она указывает. что под словами журналиста подразумевались «также лица перенесшие транссексуальное заболевание, которым впоследствии была оказана медицинская помощь».