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03 февраля 2017
02 февраля 2017
20:56  02 февраля 2017 7

Сменивший пол полицейский из Прикамья подает в суд на телеведущего Владимира Соловьева

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Пермячка, перенесшая смену пола, собирается судиться с Владимиром СоловьевымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Рябинино Александра Селянинова подала иск в Савеловский районный суд Москвы в отношении телеведущего Владимира Соловьева, который в программе «Вечер с Соловьевым» негативно высказался о ЛГБТ-сообществе. Она считает, что своими словами журналист причинил ей моральный вред, и требует 100 тысяч рублей компенсации.

В программе от 27 января 2017 года Соловьев, действительно, поднял тему о ЛГБТ-сообществе. Этот вопрос сильно волнует пермячку Александру Селянинову, так как 25 лет назад ей пришлось пережить операцию по смене пола. До это у нее было имя Александр Селянинов. ему пришлось отслужить в армии, поработать в шахте, а затем в уголовном розыске города Березники, где дослужился до звания майора, пишет портал Properm.ru.

Высказывания журналиста в адрес ЛГБТ-сообщества Соловьёва Александра Селянинова посчитала неким маленьким «холокостом» в отношении нее. В своем иске она указывает. что под словами журналиста подразумевались «также лица перенесшие транссексуальное заболевание, которым впоследствии была оказана медицинская помощь».

Нина Калинина
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