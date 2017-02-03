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03 февраля 2017
02 февраля 2017
21:32  02 февраля 2017 9

Путин назвал три причины обострения ситуации в Донбассе. «Киев пытается представить себя жертвой»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест руками
Владимир Путин: "Украинскому руководству сегодня нужны деньги"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского государства Владимир Путин назвал три причины обострения обстановки в Донбассе. Он убежден, что Киев нуждается в деньгах и пытается представить себя жертвой в глазах Евросоюза.

«Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — цитирует слова Путина «Газета.Ru».

По мнению Путина, отвлекая внимание общественности на Донбасс, киевские власти пытаются бороться с оппозицией. Третья причина, по его мнению, заключается в том, что Украина поддерживала на президентских выборах в США конкретную «кандидатку» и теперь военными действиями на юго-востоке страны, власти Киева пытаются наладить отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

Нина Калинина
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