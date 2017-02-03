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03 февраля 2017
02 февраля 2017
21:37  02 февраля 2017 3

В Екатеринбурге нашли мертвым военнослужащего-химика. СКР и прокуратура ведут проверку

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, солдаты, призыв, призывники
Военнослужащий найден мертвым на полигонеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на полигоне обнаружили мертвым военнослужащего 29 отдельной бригады радиационной, химической и бактериологической защиты ЦВО. Предположительно, военный мог покончить жизнь самоубийством, сейчас проверку по данному факту проводят военно-следственные органы СКР и военная прокуратура.

Тело военнослужащего было обнаружено 1 февраля, сообщил информированный источник «АиФ-Урал». Известно, что на место ЧП уже выезжал начальник службы РХБЗ Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.

Как предполагают источники издания, погибшим мог быть младший сержант И. Му-ков, который год назад выиграл всеармейские соревнования как лучший химик-водитель ЦВО.

Летом 2017 года уральские военные химики прославились на всю Россию в связи с успешной ликвидацией эпидемии сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Нина Калинина
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