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03 февраля 2017
02 февраля 2017
21:51  02 февраля 2017 5

США перешли к постепенной отмене антироссийских санкций. Начали с силовиков

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Барак Обама ушел - санкции отменяютФото: The White House
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Вашингтон ослабил санкционный режим в отношении Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Минфин США разрешил компаниям сделки с участием ФСБ.

Как следует из документа «Генеральная лицензия номер 1», который опубликовало санкционное подразделение Минфина США, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Как уточняет ТАСС, все же сохранятся некоторые исключения.

Американским компаниям, в частности, разрешили взаимодействовать со спецслужбой по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.

В последний раз санкции в отношении России в декабре прошлого года ввел президент США Барак Обама перед самым уходом с поста. На прощальной пресс-конференции он говорил о том, что санкции необходимы, так как Россия совершила посягательство на суверенитет и целостность Украины.

Между тем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что смягчение американских санкций против ФСБ является определенным сигналом и жестом доброй воли, сообщает «Федеральное агентство новостей». По мнению Клинцевича, это демонстрация того, что официальные лица США способны не только на антироссийскую риторику, но также и на новый подход к российско-американским отношениям.

Нина Калинина
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