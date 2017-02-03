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03 февраля 2017
02 февраля 2017
22:21  02 февраля 2017 2

«Шлепки — не побои». Мизулина посчитала достаточным наказанием штраф для домашнего тирана

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, мизулина елена
Елена Мизулина провела грань между шлепками и побоямиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Член Совфеда Елена Мизулина обозначила грань применения силы в воспитательных целях по отношению к членам семьи. По ее мнению, Административного кодекса достаточно для того, чтобы защитить семью от насилия.

«Если вы шлёпнули, дали подзатыльник, то будет административное наказание: штраф, или арест, или обязательные работы. Но если есть очевидный вред — ссадины, кровоподтёки, сотрясение мозга, то это статьи Уголовного кодекса», — рассказала в интервью Russia Today Мизулина.

Елена Мизулина считает, что Административного кодекса для того, чтобы защитить семью от насилия, вполне достаточно.

Совфед одобрил законопроект о декриминализации домашнего насилия. Изменения внесены в ст. 116 УК России, которые исключают побои в отношении близких лиц из числа преступлений. В документе также указано, что лицо, которое повторно совершает подобное деяние, будет привлекаться уже по нормам уголовного законодательства.

Однако, как отметила в интервью «Национальной службе новостей» защитница прав женщин Мария Арбатова, декриминализация побоев стала причиной роста насилия. «Возрастет, как всякая безнаказанность. Мы будем иметь больное поколение, большое количество женщин с изуродованной психикой и физикой. Также мы будем иметь абсолютно бессовестный парламент, который совершил просто аморальный жест по отношению к своему населению», — считает Мария Арбатова.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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