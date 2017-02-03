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03 февраля 2017
02 февраля 2017
22:39  02 февраля 2017 5

Прогуливаться строго по регламенту. «Народные сходы» приравняют к политической демонстрации

Первомай в Екатеринбурге, флаги, единая россия, митинг, демонстрация
Если аргументы депутата сочтут обоснованными, "народные сходы" будут считаться политической демонстрациейФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров подготовил ряд поправок в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, он предлагает приравнять «народные сходы» к политической демонстрации.

Сейчас «народными сходами» и прогулками называют собрания граждан, чаще всего представителей несистемной оппозиции, которые объединены одним организатором и единой политической целью, сообщает телеканал RT. С подачи депутата такие акции могут признать публичным мероприятием с участием двух и более лиц, несмотря на отсутствие символики и официальных требований.

По словам Федорова, сейчас благодаря этому методу активистам не нужно брать никакого разрешения на политическую акцию и при этом продвигать в массы собственных, зачастую экстремистских идей.

«Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы — это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Предложенные мною поправки заставят внесистемную оппозицию играть в правовом поле. Этим законодательным пробелом пользуются чаще всего экстремисты, ведь нет никакой проблемы для нормального политического сообщества получить разрешение на митинг», — пояснил парламентарий.

Марина Мотылева
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