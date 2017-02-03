{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
23:07  02 февраля 2017 1

Песков не верит в искренность смягчения санкций со стороны США

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков прокомментировал смягчение санкций США в отношении ФСБФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смягчение санкций США в отношении Федеральной службы безопасности России. По его мнению, не стоит торопиться с преждевременной оценкой властей США.

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — цитирует Пескова «Газета.Ru». Он также подчеркнул, что Москва «на примере двигателей для ракет» знает, что представители американской стороны никогда не заводят санкции под собственные потребности.

Ранее стало известно, что санкционный режим в отношении ФСБ смягчен. Минфин США разрешил компаниям сделки с участием российских спецслужб. В частности, компаниям разрешено взаимодействовать с ФСБ по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров