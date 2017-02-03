23:28 02 февраля 2017 1

«Пациентский контроль» обратился с открытым письмом к главе Минздрава Веронике Скворцовой о нехватке таблеток против ВИЧ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Движение «Пациентский контроль» обратилось с открытым письмом к главе Минздрава Веронике Скворцовой. Письмо опубликовано на сайте «Международной коалиции по готовности к лечению» ITPC.Ru. Активисты сообщают о многочисленных перебоях в обеспечении пациентов с ВИЧ-инфекцией препаратами АРВТ (антиретровирусной терапии).

«В декабре 2016 и январе 2017 года на сайт www.pereboi.ru, поступали многочисленные обращения от ВИЧ-инфицированных пациентов из целого ряда регионов РФ об отсутствии АРВ-препаратов, замене препаратов без медицинских показаний, в том числе, и на высокотоксичный препарат ставудин, в связи с тем, что необходимых лекарств нет в наличии, отказе в предоставлении АРВ-препаратов при низких показателях иммунного статуса, — сообщается в письме. — При плановом посещении врачей пациентов ставили перед фактом, что препаратов нет, врачи не владеют информацией, когда они появятся».

Проблемными названы такие регионы, как Алтайский, Камчатский и Пермский край, Кемеровская, Амурская, Иркутская, Оренбургская, Томская, Челябинская, Мурманская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Калининградская области, Республики Хакасия, Чувашия и Марий Эл, Чукотский автономный округ.

Скриншот: с сайта itpcru.org

Активисты «Пациентского контроля» напоминают главе минздрава, что приостановка лечения ВИЧ-инфекции приводит к очень серьезным последствиям, таким как повышение резистентности вируса к препарату, неэффективность новых схем. Впрочем, наиболее вероятен просто отказ людей принимать лекарства (то, что на языке профессионалов в сфере профилактики ВИЧ называется «снижением приверженности к лечению). В итоге все это приводит к прогрессированию заболевания — вплоть до смертельных исходов.

«Мы, пациенты, выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с вышеизложенными фактами, — говорится в письме. — Считаем сложившуюся ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с ВИЧ-инфекцией АРВ-препаратами неприемлемой». Активисты требуют от Скворцовой в кратчайшие сроки провести оценку имеющихся в субъектах РФ остатков лекарств и произвести экстренный закуп препаратов для обеспечения пациентов на время переходного периода — до начала централизованной поставки (должна «заработать» в 2017 году).

Напомним, тема обеспечения препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией поднимается уже не в первый раз. Так, в декабре 2016-го, выступая на парламентском часе в Госдуме, министр здравоохранения Вероника Скворцова обвинила свердловскую медицину в коррупции, заявив, что в регионе «лоббируются дорогостоящие препараты».

Вместо врачей, которые были вынуждены молчать, министру достойно ответили пациенты, объяснившие, что они хотят пить хорошие и относительно безопасные лекарства, а не дешевые с массой неприятных побочных эффектов.

Ожидается, что вопрос обеспечения пациентов с ВИЧ препаратами АРВТ будет поднят в пятницу, 3 февраля, на заседании правительства России.