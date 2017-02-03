{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
23:28  02 февраля 2017 1

В России не хватает лекарств для ВИЧ-инфицированных. «Пациентов ставят перед фактом, что препаратов нет»

Лекарства препараты от ВИЧ СПИД
«Пациентский контроль» обратился с открытым письмом к главе Минздрава Веронике Скворцовой о нехватке таблеток против ВИЧФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге
все новости сюжета

Движение «Пациентский контроль» обратилось с открытым письмом к главе Минздрава Веронике Скворцовой. Письмо опубликовано на сайте «Международной коалиции по готовности к лечению» ITPC.Ru. Активисты сообщают о многочисленных перебоях в обеспечении пациентов с ВИЧ-инфекцией препаратами АРВТ (антиретровирусной терапии).

«В декабре 2016 и январе 2017 года на сайт www.pereboi.ru, поступали многочисленные обращения от ВИЧ-инфицированных пациентов из целого ряда регионов РФ об отсутствии АРВ-препаратов, замене препаратов без медицинских показаний, в том числе, и на высокотоксичный препарат ставудин, в связи с тем, что необходимых лекарств нет в наличии, отказе в предоставлении АРВ-препаратов при низких показателях иммунного статуса, — сообщается в письме. — При плановом посещении врачей пациентов ставили перед фактом, что препаратов нет, врачи не владеют информацией, когда они появятся».

Проблемными названы такие регионы, как Алтайский, Камчатский и Пермский край, Кемеровская, Амурская, Иркутская, Оренбургская, Томская, Челябинская, Мурманская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Калининградская области, Республики Хакасия, Чувашия и Марий Эл, Чукотский автономный округ.

Скриншот: с сайта itpcru.org

Активисты «Пациентского контроля» напоминают главе минздрава, что приостановка лечения ВИЧ-инфекции приводит к очень серьезным последствиям, таким как повышение резистентности вируса к препарату, неэффективность новых схем. Впрочем, наиболее вероятен просто отказ людей принимать лекарства (то, что на языке профессионалов в сфере профилактики ВИЧ называется «снижением приверженности к лечению). В итоге все это приводит к прогрессированию заболевания — вплоть до смертельных исходов.

«Мы, пациенты, выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с вышеизложенными фактами, — говорится в письме. — Считаем сложившуюся ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с ВИЧ-инфекцией АРВ-препаратами неприемлемой». Активисты требуют от Скворцовой в кратчайшие сроки провести оценку имеющихся в субъектах РФ остатков лекарств и произвести экстренный закуп препаратов для обеспечения пациентов на время переходного периода — до начала централизованной поставки (должна «заработать» в 2017 году).

Статья по теме
«ВИЧ-инфицированные по всей стране жрут эти адские таблетки!»

Напомним, тема обеспечения препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией поднимается уже не в первый раз. Так, в декабре 2016-го, выступая на парламентском часе в Госдуме, министр здравоохранения Вероника Скворцова обвинила свердловскую медицину в коррупции, заявив, что в регионе «лоббируются дорогостоящие препараты».

Вместо врачей, которые были вынуждены молчать, министру достойно ответили пациенты, объяснившие, что они хотят пить хорошие и относительно безопасные лекарства, а не дешевые с массой неприятных побочных эффектов.

Ожидается, что вопрос обеспечения пациентов с ВИЧ препаратами АРВТ будет поднят в пятницу, 3 февраля, на заседании правительства России.

1/2

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров