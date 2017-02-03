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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Москвы
23:14  02 февраля 2017 0

Депутата Госдумы пригласили на завтрак с Трампом

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Российский парламентарий приглашен на официальный завтрак с участием ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Макаров примет участие в Национальном молитвенном завтраке в США. К трапезе приглашены американские конгрессмены, сенаторы, а также президент Дональд Трамп.

На днях Макаров улетел в Вашингтон. Ранее он получил приглашение на это мероприятие и согласился поехать, уведомив предварительно спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Думе.

Как отмечают эксперты, за несколько последних лет это первый контакт российских депутатов с американскими коллегами на таком высоком уровне. После событий «крымской весны» в 2014 году депутаты не ездили на это мероприятие.

Ранее западные СМИ высказали обеспокоенность тем, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа и переезда в восточное крыло Белого дома его супруга Меланья не появлялась на публике, пишет «Газета.Ru».

Марина Мотылева
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