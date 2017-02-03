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03 февраля 2017
02 февраля 2017
23:25  02 февраля 2017 0

Суд разрешил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
В Киеве хотят арестовать Виктора ЯнуковичаФото: tsn.ua

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании экс-президента Украины Виктора Януковича, говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Заседание суда состоялось 30 января, сообщает «Национальная служба новостей». «Предоставить органу досудебного расследования разрешение на задержание подозреваемого, с целью его участия в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в постановлении суда.

Ранее сам Виктор Янукович заявлял, что отстранение его от власти было незаконным. Как напоминает сайт «Вести.ру», отстранение президента Януковича от власти произошло 22 февраля 2014 года, Верховная рада приняла решение об этом в 17 часов. Янукович утверждает. что в этот момент он был в Донецке, в аэропорту уже в два часа дня его попытались задержать украинские пограничники. Как признался экс-президент Украины, жизнь ему в этот момент спас Владимир Путин. Без вмешательства российского президента Янукович мог бы не пережить февральские события 2014 года.

Нина Калинина
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