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03 февраля 2017
02 февраля 2017
23:36  02 февраля 2017 0

Сенатор Маккейн просит Трампа поставлять летальное оружие Украине

Клипарт, трамп дональд
Дональда Трампа просят поставлять Украине летальное оружиеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Руководитель комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн потребовал от президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие. Соотвествуюшее письмо 80-летний политик направил в администрацию нового президента США.

В письме Маккейн повторяет традиционные обвинения в российской агрессии по отношению к Украине, пишет «Национальная служба новостей».

«Я призываю вас в рамках оборонного бюджета на этот год предоставить летальное вооружение Украине», — говорится в письме, которое приводит РИА «Новости».

Ранее президент Барак Обама подписал закон об ассигнованиях на военные цели в 2017 году, который предусматривает возможность выделить Украине на оказание военной поддержки до 350 миллионов долларов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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