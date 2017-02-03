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03 февраля 2017
02 февраля 2017
00:12  03 февраля 2017 0

Причуды богатых нам не понять. На Рублевке сдают в аренду особняк по цене хорошей квартиры. ФОТО

Роскошь особняка, сдаваемого внаем, просто поражаетФото: «Мир квартир»

Дом в элитном поселке на Рублевском шоссе сдают за 5,4 миллиона рублей в месяц. Такая цена стала абсолютным рекордом для российского рынка арендного жилья, в том числе и для избалованной Москвы.

Коттедж сдает внаем федеральный портал «Мир квартир», имя собственника роскошного особняка держится в тайне, пишет сайт о недвижимости «Дом». Издание отмечает, что за ежемесячную аренду дорого особняка можно купить хорошую однокомнатную квартиру в Москве или же «трешку» в Подмосковье.

Владельцы особняка, судя по всему, являются приверженцами дворцового стиля. Основной дом — четырехуровневый. На первом этаже — не просто бассейн, а SPA-зона с сауной, хаммамом, душевыми и санузлами. В цоколе расположены хозяйственные помещения — кухня, прачечная, а также спортзал и кинотеатр. Рядом расположен гараж на 10 машиномест.

На втором этаже 4 спальни, в каждой есть своя гардеробная и санузлы. На третьем этаже также расположены спальни и зона отдыха с выходом на балкон.

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Фото: «Мир квартир»

Общая жилая площадь резиденции составляет 1700 квадратных метров. Как подсчитали аналитики «Мира квартир», аренда метра резиденции ежемесячно будет обходиться жильцу в 3,068 тысячи рублей. Эксперты считают, что дом может снять иностранный дипломат или российский чиновник.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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