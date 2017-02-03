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03 февраля 2017
02 февраля 2017
00:01  03 февраля 2017 0

«Работа у меня такая». Поклонская ответила на недовольство Учителя

Открытая лицензия 17.06.2015. Наталья Поклонская, поклонская наталья
Алексей Учитель намерен жаловаться на Поклонскую в ГенпрокуратуруФото: Прокуратура Республики Крым

Не каждому нравится работа в интересах государства и людей — так прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская намерение режиссера Алексея Учителя подать в Генпрокуратуру заявление на нее и общественников, выступавших против фильма «Матильда».

«На меня не первый раз жалуются. Работа у меня такая», — заявила russian.rt.com Поклонская.

Напомним, создатель фильма об известной русской балерине Матильде Кшесинской Алексей Учитель сообщил, что его помощники готовят заявление в Генпрокуратуру по поводу требований о проверке картины.

Ранее Наталья Поклонская направила в Генеральную прокуратуру России запрос о проведении дополнительной проверки сценария и финансирования «Матильды».

Наталья Володина
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