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03 февраля 2017
02 февраля 2017
00:16  03 февраля 2017 0

Белый дом опроверг заявление минфина США о смягчении санкций в отношении ФСБ России

Здание ФСБ на Лубянской площади. Москва., табличка, лубянская площадь
Минфин США лишь уточнил действие ограничений по сделкам с ФСБ РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Заявление минфина США о смягчении санкций в отношении ФСБ России не полностью соответствует действительности. Штаты не смягчали санкции, а только уточнили действия уже введенных ограничений, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Это нормальная практика — уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были введены», — приводит ТАСС слова Спайсера.

Вывод о смягчении санкций в отношении ФСБ России был сделан после знакомства СМИ с документом «Генеральная лицензия номер 1», который опубликовало санкционное подразделение министерства финансов США. В нем указано, что теперь разрешены «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Речь, в частности, идет об указе Барака Обамы по борьбе с кибератаками. Указ вводил санкции против ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ.

В то же время, в «Генеральной лицензии номер 1» уточняется, что есть и определенные исключения по «сделкам» и действиям».

Свое мнение по поводу разрешения минфина США согласовывать с ФСБ поставки американской компьютерной техники высказал и президент Дональд Трамп, сообщает «Газета.ру».

«Я ничего не ослаблял», — коротко заявил он журналистам.

Наталья Володина
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