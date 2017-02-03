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03 февраля 2017
02 февраля 2017
00:41  03 февраля 2017 0

Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами работы

«Терминатор» ответил на критику Трампа по поводу низких рейтингов его телешоуФото: Flickr

Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу поменяться местами работы. Таким образом актер и бывший губернатор Калифорнии ответил на критику президента по поводу низких рейтингов телешоу «Подмастерье-знаменитость».

Как отмечает «Газета.ру», Трампа огорчили низкие рейтинги нового сезона этого шоу, в котором он когда-то также выступал в роли ведущего. По его мнению, «большая кинозвезда Арнольд Шварценеггер» не справляется со своей ролью и призвал зрителей «помолиться за Арнольда и за рейтинги».

Ответ на критику Шварценеггер разметил в своем Twitter: «Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами — ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно».

Позже появилось и заявление представителей актера: «Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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