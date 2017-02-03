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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01:04  03 февраля 2017 0

В Москве собаки загрызли вдову советского диктора и актера

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, скорая помощь, спецслужбы, служба спасения
Сторожевые псы напали на пожилую женщину возле здания минспортаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Собаки загрызли насмерть 80-летнюю пенсионерку в центре Москвы. Тело женщины с многочисленными следами укусов животных было обнаружено произошло возле здания министерства спорта на улице Козакова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (часть 2 статьи 109 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки. Кроме того, проверяются условия содержания четырех сторожевых собак, которые, как предполагается, и напали на женщину, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, жертвой собак стала вдова советского диктора и актера Кирилла Ваца («Одиночное плавание», «Анна Каренина»). Пожилая женщина хотела накормить собак у вольера. Однако псы оказались на прогулке без сторожа и набросились на женщину, передает РЕН ТВ.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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