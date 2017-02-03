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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01:41  03 февраля 2017 0

Танцы у Вечного огня обернулись для подростка уголовным делом

Вечный огонь Курган, вечный огонь
Подростку пришлось извиняться за танцы на мемориалеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который устроил танцы на мемориале рядом с Вечным огнем в Орехово-Зуево. 16-летнему юноше придется отвечать за свой поступок по статье «Хулиганство».

Как пишет Lenta.ru, инцидент произошел вечером 28 января. Видеозапись с танцами у Вечного огня появилась в соцсетях. Молодой человек танцует на мемориальном комплексе под хит певицы Татарки «Алтын». За кадром также слышен одобрительный смех, предположительно, его девушки. Видео вызвало всплеск возмущения среди пользователей. Они же привлекли к ней внимание сотрудников Следственного комитета.

Как сообщает «Газета.ру», подросток уже принес в социальной сети извинения: «Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершенный по глупости поступок».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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