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03 февраля 2017
02 февраля 2017
02:12  03 февраля 2017 0

Очевидцы «падения» вертолета заставили спасателей обследовать несколько районов Подмосковья

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, вертолет
Следов крушения вертолета в Подмосковье не обнаружено (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели и полицейские вынуждены были обследовать несколько районов Подмосковья, проверяя информацию о падении вертолета. Сообщение о возможном крушении вертолета у деревни Кобяково Одинцовского района поступило поздним вечером 2 февраля от «очевидца».

На место предполагаемой авиакатастрофы прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Однако никаких следов крушения обнаружено не было.

«Оперативная группа проверила район деревни Кобяково в Одинцовском районе. Место падения вертолета не обнаружено», — сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве также отметили, что проводилось обследование других населенных пунктов Одинцовского и соседнего Наро-Фоминского района. Падения вертолета не зафиксировано и там. Также не поступало никаких сообщений об инциденте в службу «03».

По данным на 23.00 московского времени, пожарно-спасательные подразделения обследовали окрестности Алабино, Селятино и Кобяково по заявлению очевидца, сообщившего о падении вертолета, передает ТАСС.

Полиция уже нашла человека, который заявил о падении вертолета. По данным РЕН ТВ, это женщина, которая вышла на балкон покурить и увидела яркую вспышку в небе. Позже в соцсетях появились свидетельства «очевидцев», что упал, предположительно, вертолет Ка-32.

Наталья Володина
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