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03 февраля 2017
02 февраля 2017
02:42  03 февраля 2017 0

На Донбассе считают потери: два человека убиты в Авдеевке, один — в Донецке

ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина, аэропорт донецка
За сутки ВСУ более 1600 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНРФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В результате столкновений на Донбассе за последние сутки убиты три человека из мирного населения: двое — в Авдеевке и один в Донецке.

О потерях в Авдеевке в своем Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский: «У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу, однако от травм женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час». Кроме того, по его словам, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрела Донецка один человек погиб и до 10 получили ранения. Он отметил, что за сутки Вооруженные силы Украины более 1600 раз открывали огонь по населенным пунктам республики, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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