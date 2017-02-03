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03 февраля 2017
02 февраля 2017
03:00  03 февраля 2017 0

Убил и съел. Ульяновского каннибала отправили в колонию на двенадцать с половиной лет

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Злоумышленник убил своего собутыльника и пожарил часть его телаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Новоульяновска, который убил своего знакомого, а потом частично съел его, приговорен к 12,5 года колонии строгого режима.

16 мая 1016 года в квартире дома по улице Ульяновской были обнаружены останки 51-летнего местного жителя. Выяснилось, что накануне он был в гостях вместе со своим 28-летним ранее судимым приятелем Олегом Холодовым. Будучи уже изрядно пьяными, мужчины поссорились. Холодов до смерти избил старшего товарища металлическим прутом и гвоздодером. Когда потерпевший скончался, злоумышленник отрезал часть тела, пожарил и съел ее, сообщает Lenta.ru.

Холодов был осужден по статье «Убийство» (наказания за каннибализм в УК РФ нет). Также он выплатит компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей брату потерпевшего.

Наталья Володина
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